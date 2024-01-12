Найбільші технологічні компанії світу у 2024 році планують продовжити скорочувати персонал

Багато технологічних компаній, які ще у 2022 році почали кампанії зі скорочення робочих місць, продовжили цю тенденцію й у 2024 році. Причинами цього стали нестабільна економіка, наслідки пандемії COVID-19 та конкуренція.

Так, компанія Duolingo скоротила 10% своїх підрядників і планує використовувати штучний інтелект для деяких завдань. Unity звільнила 1800 осіб, Humane – 4% свого персоналу, а Twitch – 35%.

Amazon звільнила "кілька сотень" працівників у студіях Prime Video та MGM. Meta звільнила 60 технічних менеджерів програм в Instagram, а Google також скоротила сотні працівників у відділах Assistant та апаратного забезпечення, провівши реорганізацію з підрозділами Pixel, Nest та Fitbit.