Центр військової розвідки: росія вважає надходження винищувачів F-16 в арсенал України небезпечним

Останніми тижнями війська рф бомбили різні українські військові об'єкти, зокрема злітно-посадкові смуги. Це свідчить про те, що росія вважає надходження винищувачів F-16 в арсенал України небезпечним, заявив глава Центру військової розвідки полковник Антс Ківісельг, повідомляє ERR.
"По всій країні постраждали об'єкти електроенергетики, портової та залізничної інфраструктури, військові аеродроми, склади зброї та боєприпасів, військово-навчальні заклади та підприємства оборонної промисловості, що займаються виробництвом і ремонтом озброєнь", - сказав Ківісельг.
"Порушення траєкторій польотів свідчить про те, що росіяни вважають надходження F-16 в арсенал України небезпечним", - підкреслив він.
Глава естонської розвідки додав, що в найближчому майбутньому очікуються більш масовані російські ракетні удари.
Ківісельг зазначив, що триваюча тактика Росії полягає в придушенні ППО України.
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