Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Центр військової розвідки: росія вважає надходження винищувачів F-16 в арсенал України небезпечним

127

Останніми тижнями війська рф бомбили різні українські військові об'єкти, зокрема злітно-посадкові смуги. Це свідчить про те, що росія вважає надходження винищувачів F-16 в арсенал України небезпечним, заявив глава Центру військової розвідки полковник Антс Ківісельг, повідомляє ERR.

"По всій країні постраждали об'єкти електроенергетики, портової та залізничної інфраструктури, військові аеродроми, склади зброї та боєприпасів, військово-навчальні заклади та підприємства оборонної промисловості, що займаються виробництвом і ремонтом озброєнь", - сказав Ківісельг.

"Порушення траєкторій польотів свідчить про те, що росіяни вважають надходження F-16 в арсенал України небезпечним", - підкреслив він.

Глава естонської розвідки додав, що в найближчому майбутньому очікуються більш масовані російські ракетні удари.

Ківісельг зазначив, що триваюча тактика Росії полягає в придушенні ППО України.

розвідка, Ківісельг
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Суббота, 13 января 2024
Пятница, 12 января 2024
Четверг, 11 января 2024
Среда, 10 января 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023