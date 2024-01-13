Минулого року в Україні подорожчали всі молочні продукти вітчизняного виробництва

У 2023 році в Україні зросли ціни на всі молочні продукти вітчизняного виробництва, що входять до споживчого кошика українців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АВМ.

Зазначається, що в Україні за 2023 рік молоко пастеризоване жирністю 2,5% подорожчало на 6,57 грн або на 14,61% - до 44,96 грн за кг.

Також за рік на 7,07 грн або на 13,62% подорожчав кефір жирністю 2,5% - до 51,93 грн за кг.

Ціни на сметану жирністю 15% минулого року зросли на 13,83 грн або на 11,25% - до 122,93 грн за кг.

Йогурт питний торік подорожчав на 8,4 грн або на 9,57% і коштував в середньому 87,83 грн за кг. Йогурт ложковий за рік подорожчав на 22,58 грн (+17,13%) - до 131,83 грн за кг.

Вершкове масло жирністю від 72,5% до 73% вітчизняного виробництва за минулий рік в середньому подорожчало до 364,69 грн за кг, що на 17,65 грн або на 8,57% дорожче, ніж торік.

Ціни на сир голландський жирністю 45% українського виробництва у 2023 році зросли в середньому до 431,35 грн за кг, що на 54,98 грн (+12,75%) дорожче, ніж торік.

Сир гауда жирністю 45% вітчизняного виробництва за рік подорожчав на 76,51 грн (+18,11%) - до 422,56 грн за кг.

Ціни на українську моцареллу за 2023 рік зросли на 128,81 грн (+30,94%) - до 416,4 грн за кг.

Аналітик АВМ Георгій Кухалейшвілі зауважує, що попит на молочні продукти з боку рітейлу традиційно підвищується напередодні Різдва та Нового року, що підтримує ціни на молочні продукти в мережах.

Зазначається, що молокопереробні підприємства наголошують на значній торговій націнці на молочні продукти та хронічній проблемі заборгованості мереж за поставлену продукцію.

На думку експерта, сповільнення росту цін на молочну продукцію ймовірне у разі збільшення обсягів імпорту молочних продуктів на фоні підвищення конкурентності імпортної продукції із вітчизняною за ціною.

Однак, станом на січень експерти ринку готової продукції зауважують, що очікувана девальвація гривні підтримуватиме конкурентність української переробки як на вітчизняних поличках, так і на експортних ринках.

Стримувати ціни на молочні продукти може також скорочення споживачів, якщо інтенсивність російських обстрілів українських міст буде рости, а кількість біженців збільшиться.