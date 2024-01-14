Пишний: НБУ працює над запровадженням миттєвих платежів на основі СЕП

Наразі Національний банк працює над запровадженням в Україні миттєвих платежів на основі СЕП НБУ, що мають стати основою для майбутньої трансформації платіжної сфери.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови НБУ Андрія Пишного у Facebook.
Як зазначив Пишний, цю роботу планується "завершити до кінця I кварталу 2025 року".
За даними прес-служби НБУ, зараз триває робота над складовими їхнього запровадження, питаннями регулювання миттєвих платежів та технологічною реалізацією.
Миттєві платежі
Нагадаємо, директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін заявив, що перехід на нове покоління Системи електронних платежів Національного банку України (СЕП) прискорив перекази коштів.
Вже з 2024 року платіжні операції стануть швидшими, адже з 1 квітня 2024 року учасники СЕП мають зараховувати кошти на рахунок отримувача протягом 1 години.
"А з 2025 року в Україні запрацюють миттєві кредитові перекази - кошти зараховуватимуться на рахунок отримувача за 10 секунд (мета - 2 секунди)", - сказав він.
Нова система СЕП
Нове покоління Системи електронних платежів Національного банку України (СЕП) запрацювало з 1 квітня 2023 року. Система функціонує на базі міжнародного стандарту ISO 20022 та доступна для проведення міжбанківських платежів 24 години на добу 7 днів на тиждень.
Завдяки стандарту ISO 20022 з’явилася можливість уніфікації платіжних повідомлень, створення єдиних правил їх заповнення і оброблення, розширення реквізитного складу додатковими полями та структурованою інформацією. Це сприятиме ще більшій автоматизації та пришвидшенню оброблення платіжних операцій, підвищенню рівня обслуговування учасників СЕП та їхніх клієнтів.
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