ЦНС: окупанти минулого року зібрали та вивезли з ТОТ 4,8 млн тонн українського зерна

російські окупанти минулого року зібрали та вивезли з тимчасово окупованих територій України 4,8 млн тонн українського зерна.
Про це повідомив Центр національного спротиву.
У Центрі розповіли, що на тимчасово окупованих територіях України діє схема, коли всі аграрії мають здавати зерно окупантам за фіксованою ціною в рази нижчою від ринкової, а потім гауляйтери перепродують зерно і забирають різницю.
«Ця різниця і є платою кремля за «вірність»!», – йдеться у повідомленні ЦНС.
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