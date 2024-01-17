ЦНС: окупанти минулого року зібрали та вивезли з ТОТ 4,8 млн тонн українського зерна

російські окупанти минулого року зібрали та вивезли з тимчасово окупованих територій України 4,8 млн тонн українського зерна.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

У Центрі розповіли, що на тимчасово окупованих територіях України діє схема, коли всі аграрії мають здавати зерно окупантам за фіксованою ціною в рази нижчою від ринкової, а потім гауляйтери перепродують зерно і забирають різницю.

«Ця різниця і є платою кремля за «вірність»!», – йдеться у повідомленні ЦНС.