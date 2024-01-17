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Депутат: Якби всі країни НАТО та ЄС підтримували Україну на рівні не менш як 0,25% ВВП, то вона б здобула перевагу

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Одним із ефективних заходів для допомоги Україні стане визначення фіксованої частки від ВВП, зокрема країн-членів ЄС.

Про це йшлося на слуханнях у Європейському парламенті на тему "Ключові зобов'язання та доставка військової допомоги для України".

"Об'єднаний Захід у 25 разів сильніший від росії. І ми маємо економічну силу підтримати Україну для перемоги у війні. Але це все ще не так. Минулого року росія витратила понад €100 млрд на свою війну в Україні. Україна ж з усією допомогою Заходу витратила на свій захист €80 млрд. Минулого року росія витратила на війну 6% свого ВВП, Україна - 25%. Підтримка ЄС склала лише 0,075% від ВВП ЄС. Показник США дещо кращий - 0,10%", - сказав у процесі обговорення депутат від Литви, представник Групи Європейської народної партії (християнських демократів) Андріус Кубілюс.

За його словами, підтримка України з боку різних країн є дуже різною. Політик зазначив, що Литва та Естонія виділяють 0,4% від ВВП, Німеччина збільшила цей показник до 0,5%, а підтримка Франції складає усього 0,02%.

"Ці цифри показують, що якби всі країни-члени НАТО та ЄС підтримували Україну на рівні не менш як 0,25% ВВП, Україна б здобула перевагу. Це формула перемоги. Давайте так і зробимо", - заявив Кубілюс.

Своєю чергою, депутат від Естонії Свен Міксер наголосив на тому, що для впевненості, що концентрація фокуса уваги на війні в Україні не буде втрачена, слід мати чітко визначений рівень внеску кожної країни.

"Якщо Євроатлантична спільнота й всі інші, як от члени ООН, визначать допомогою Україні для її перемоги незначні 0,25% від ВВП, то це складе приблизно €2120 млрд щороку. Це більше, ніж потрібно, аби забезпечити українським військовим можливість дати відсіч агресору. Крім того, це знищить будь-які надії росії на військову перемогу над Україною та відправить кремлю чіткий меседж, що ми стоятимемо за Україну, допоки агресор не буде переможений", - сказав Міксер.

Депутат від Португалії Педро Маркес також закликав до виконання обіцянок, які в ЄС дають Україні.

"Від початку війни ЄС та країни-члени зобов'язалися підтримувати України настільки довго, наскільки це триватиме. І наша підтримка України, її суверенітету та територіальної цілісності є непохитною... Україна зараз перебуває в критичному моменті війни із недостатньою кількістю зброї та амуніції... І країни-члени повинні виконувати свої обіцянки, дані Україні, на практиці", - зауважив Маркес.

За словами депутата від Литви Броніса Ропе, слід зважати на досвід Другої світової війни, коли в Європі не залишилося безпечного місця, тому Україна повинна перемогти, допоки росія не досягла територій інших країн.

ВВП, Кубілюс, Маркес, Ропе
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