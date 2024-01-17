Німецька опозиція пропонує питання про передачу Україні ракет Taurus поставити на голосування

Найбільша німецька опозиційна партія Християнсько-демократичний союз вимагає надати Україні крилаті ракети Taurus.

Парламентська група партії хоче завтра вдень внести до Бундестагу пропозицію про резолюцію, якою постачання ракет поставлять на голосування. Про це сказав лідер фракції ХДС Фрідріх Мерц, передає ntv.

Голосування має відбутися після доповіді уповноваженої з питань оборони Єви Хьогль від Соціал-демократичної партії Німеччини.

"Ми оцінюємо ситуацію в Україні як все більш критичну", - сказав Мерц.

Він вважає, що українські військові зараз не мають "жодної перспективи" відтіснити російські війська. Крилаті ракети Taurus могли б зробити свій внесок.

Мерц закликав проголосувати за передачу ракет тих членів уряду, які нещодавно висловилися за постачання Taurus.

Taurus KEPD 350 - це авіаційна крилата дозвукова ракета класу "повітря - поверхня" великої дальності, призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених ППО супротивника цілей.

Ринкова вартість однієї ракети становить близько $1,2 млн.