Адміністрація Орбана: Будапешт "повинен прагнути" до хороших відносин з Україною

Керівник апарату прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш на пресконференції 18 січня заявив, що Будапешт "повинен прагнути" до хороших відносин з Україною, і такої можливості "не можна виключати".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Гуяш прокоментував питання українсько-угорських відносин, говорячи про позицію Будапешта стосовно подальшого блокування чотирирічного пакета допомоги на 50 мільярдів євро для України.

"Не можна виключати можливість поліпшення відносин між Угорщиною та Україною, і Угорщина повинна прагнути до хороших відносин з сусідньою країною. Ми не повинні втрачати надію на те, що в угорсько-українських відносинах можуть відбутися зміни", – сказав він.

Голова апарату Орбана як приклад навів парламент Словаччини, який раніше засудив заяву Орбана, але "зараз відносини між двома країнами хороші", та Сербію.

У цьому контексті він також згадав про підготовку зустрічі Володимира Зеленського та угорського прем’єра, на якій вони могли б обговорити "відновлення колишніх умов для угорської освіти в Україні" й гуманітарну допомогу Закарпаттю, "але є багато інших тем, з яких прем'єр-міністр і президент могли б обмінятися думками".

Як відомо, Угорщина й Україна майже не вели контактів на високому рівні після повномасштабного вторгнення росії у лютому 2022 року, але в останні тижні вони активізувались на різних рівнях.