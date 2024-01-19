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Боднар: Використання безпілотників Bayraktar за їх прямим призначенням наразі є неефективним

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Український посол у Туреччині Василь Боднар заявив, що використання безпілотників Bayraktar за їх прямим призначенням, ударом по ворожих силах, наразі є неефективним.

"Нині, оскільки лінія фронту більш-менш стабільна, а система ППО (РФ — Ред.) глибоко ешелонована, використання за прямим призначенням Bayraktar для удару по ворожих силах є недоцільним, оскільки вони, як і будь-який літальний апарат, доволі вразливі для ППО. Тому їх використовують зовсім з іншими цілями", – сказав Боднар під час онлайн-брифінгу в Медіацентрі, передає Суспільне.

Крім постачання Bayraktar до України, відбувається ще й доставка певних комплектуючих, які допомагають розвитку нових видів БПЛА.

Посол зазначив, що це складає взаємодоповнюючу взаємодію в оборонно-промисловому комплексі.

"Звичайно, не знімається з порядку денного будівництво заводу Bayraktar в Україні та виробництво цих безпілотників зі штампом "Made in Ukraine", – наголосив він.

Bayraktar, Боднар
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