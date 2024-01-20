МАГАТЕ: Міни по периметру ЗАЕС знову на місці

російські війська знову замінували Запорізьку атомну електростанцію по її периметру.
Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні Міжнародного агентства з атомної енергії, поширеного у п’ятницю.
«Міни по периметру ЗАЕС - у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожею об'єкта, які раніше були виявлені командою МАГАТЕ й вилучені в листопаді 2023 року, – тепер знову на місці». Це закрита зона, недоступна для оперативного персоналу станції», - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що на ЗАЕС цього тижня на кілька годин зникло резервне електропостачання реакторних блоків. Причини інциденту з’ясовуються.
Щодо зовнішнього електропостачання, то для охолодження шести реакторів на сьогодні доступними залишаються лише одна лінія 750 кВ та одна резервна лінія 330 кіловольт (замість чотирьох 750 кВ та шести 350 кВ).
«Вразливий стан електропостачання станції залишається однією з головних загроз для… безпеки на майданчику. Ситуація в цьому плані залишається вкрай тривожною», – підкреслив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі. З серпня 2022 року станція вже вісім разів втрачала електропостачання з-поза меж майданчика й залежала лише від аварійних дизельних генератори, додав він.
Також у МАГАТЕ занепокоєні тим, що «на основі обговорень та інформації, наданої команді», експерти дійшли висновку, що ЗАЕС не впроваджуватиме комплексний план технічного обслуговування протягом 2024 року.
«Добре розроблений план технічного обслуговування та його своєчасна реалізація мають важливе значення для безпеки станції», – пояснив Гроссі. За його словами, технічне обслуговування особливо важливе в умовах зупинення реакторів на тривалий період.
На початку цього тижня експерти МАГАТЕ отримали доступ до реакторного залу 6-го енергоблоку. Проте все ще намагаються отримати доступ до інших реакторних і турбінних залів та деяких дахів реакторів, сказав Гроссі.
Він повідомив, що команда МАГАТЕ продовжує відстежувати ситуацію щодо відкладень борної кислоти в деяких приміщеннях системи безпеки енергоблоку №6, які вперше були помічені 22 грудня. Учора експерти підтвердили, що рівень борної кислоти в резервуарі для зберігання перевищує мінімальний рівень, передбачений технічними специфікаціями.
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