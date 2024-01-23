Експерт: Удари СБУ по російському по нафтовому терміналу на Балтиці завдали росіянам збитків на сотні мільйонів доларів

Удари дронів СБУ по нафтовому терміналу на Балтиці завдали росіянам збитків на сотні мільйонів доларів: зірвані вартісні контракти, порушено логістику ворога та знищено дороге обладнання. Про це пише політолог, екс-нардеп Олександр Черненко.
Експерт підкреслює, що враження терміналу — важливий успіх для України. "По-перше, ми продемонстрували всьому світу вразливість інфраструктури росіян, їх ненадійність, як постачальника нафтопродуктів. По-друге, нанесли шкоду ворогу на сотні мільйонів доларів. Потенційні збитки, від зірваних та непідписаних контрактів, взагалі можуть обчислятись мільярдами", — відзначає політолог.
"Внаслідок атаки термінал зупинив свою роботу. Він переробляв газовий конденсат на нафту, а також відвантажував нафтопродукти. Це один із найновіших та найважливіших російських терміналів, який працює на експорт, але постачає також паливо і для російських військ. Після атаки всі танкери, які були біля терміналу, вийшли в море. Їхнє завантаження зірване, а частина обладнання порту виведено з ладу. Відмічу, що "Новатек" один з найновіших об’єктів росіян, який заточений на експорт нафти. Причому збудований із залученням західного обладнання ще у досанкційні часи, що серйозно ускладнить його відновлення", — акцентує експерт.
На думку Черненка Служба ще раз підтвердила, що немає місця в рф куди б вона не могла дотягнутись з "бавовною". "Окупований Крим і прикордонні регіони рф давно стали полем бою. Тепер спецоперації проходять по всій території росії. Однозначно удар на Балтиці став повною несподіванкою для росіян. Тепер ще один регіон треба прикривати ППО, знімаючи його з фронту", — резюмує політолог.
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