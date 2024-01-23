Видання The Guardian оприлюднило фото завантаження кораблів рф у Північній Кореї

На тлі звинувачень КНДР у постачанні ракет і снарядів до росії Міноборони Великої Британії надало експертам ООН супутникові знімки, на яких видно, як на три російські кораблі завантажують контейнери у північнокорейському порту Наджін.
У розпорядження видання The Guardian потрапила неопублікована доповідь британської розвідки, яка містить фото, зроблені в період з вересня до грудня 2023 року. На них на три російські кораблі – Майя, Ангара і Марія – завантажують контейнери в КНДР перед тим, як пройти транзитом до російських портів на Далекому Сході.
Водночас неможливо ідентифікувати, що саме було в контейнерах.
Усі ці кораблі з 2022 року перебувають під санкціями США через зв’язки з міноборони рф.
Як зазначає The Guardin, звіт разом з іншими доказами із США та інших країн був наданий групі експертів ООН, яка, як очікується, у лютому 2024 року оголосить власний перший звіт щодо постачання боєприпасів з Північної Кореї до росії.
«Застосування росією північнокорейської зброї в Україні є порушенням численних резолюцій Радбезу ООН. Це підриває міжнародні зусилля, спрямовані на запобігання розповсюдженню ядерної зброї, і викриває, наскільки відчайдушною стала росія у своєму невдалому вторгненні», – заявили в ООН.
Ці докази мають стати приводом для повного розслідування грубого порушення росією і КНДР міжнародних санкцій.
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