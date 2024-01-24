В Україні виявили новий варіант коронавірусу Омікрон

У січні у пʼяти областях України виявили 9 випадків субваріанту коронавірусу JN.1 – "Дженні".

Це підтвердили у Національній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я, повідомили у МОЗ.

Зазначається, що три випадки виявлено на Сумщині, по два - у Волинській та Черкаській областях та по одному — у Рівненській і Запорізькій областях.

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін пояснив, що вірус SARS-CoV-2 постійно мутує та ухиляється від імунної відповіді. Таким чином він швидше вражає ослаблений імунітет, тож захворіти можуть навіть раніше вакциновані особи.

Разом з тим, за його словами, набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби.

"Тому людям, які не завершили курс вакцинації проти COVID-19, та особам з групи ризику важкого перебігу захворювання необхідно проконсультуватися з сімейним лікарем та зробити щеплення", - підсумував Кузін.

Серед захворілих в Україні лише одна людина із девʼяти мала два щеплення проти COVID-19. За клінічними симптомами медики зафіксували середній або легкий перебіг захворювання, лише одна людина була госпіталізована до лікарні. Вік пацієнтів віком 27-73 роки.

У МОЗ зазначають, що вперше цей субваріант коронавірусу "Омікрон" виявили у США у вересні 2023 року. Потім – в інших країнах світу, зокрема, в Індії, Китаї, Великій Британії. ВООЗ класифікувала його як субваріант, який "представляє інтерес", через "його швидке поширення".

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC) станом на 5 січня 2024 року на JN.1 припало приблизно 62% усіх варіантів SARS-CoV-2, що циркулюють.

Разом з тим, у ВООЗ повідомили, що ризики для населення є низькими, а вакцини проти коронавірусу, які використовуються у світі, здатні захистити від нового субваріанту.

Основою для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс із трьох щеплень - отримання двох доз первинної вакцинації та бустерне щеплення, яке вводять через 5 місяців після первинної вакцинації.

У МОЗ нагадали, що щеплення в Україні є безоплатними та доступними у всіх областях. Інформацію про найближчий пункт вакцинації, їх адреси та графік роботи можна отримати, зателефонувавши до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

Згідно з повідомленням МОЗ, з початку епідсезону у жовтні в Україні зареєстровано 126 572 випадки захворювання на COVID-19 та 620 летальних випадків внаслідок ускладнення захворювання, серед яких чотири — серед дітей.