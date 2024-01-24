Напередодні візиту до України, голова МЗС Угорщини отримав листа з погрозами

До посольства Угорщини в Україні нібито надіслали смертельні погрози на адресу глави МЗС країни Петера Сійярто через його майбутній візит до Ужгорода.
Про це повідомляє видання Index із посиланням на свої джерела.
Повідомляється, що лист для Сійярто надійшов електронною поштою посольства Угорщини в Україні та написаний українською мовою.
У ньому нібито написано таке: «Угорці, ми ненавидимо ваш уряд, який продовжує робити все, щоб ми програли війну. Ви вважаєте, що ваш міністр просто приїде до нас після нападок на Україну?. Ми так не думаємо. 29 січня на нього чекає вибуховий прийом. Бронепоїзд вас не врятує. Ми рекомендуємо вам зробити замовлення в похоронному бюро, щоб вони могли розпочати виготовлення труни для Сіярто і щоб вона відповідала його зросту. Бог прощає, а українці ні».
Водночас, держсекретар угорського МЗС Тамаш Менцер у своєму Facebook заявив, що погрози «не стримають Петера Сійярто від представництва інтересів Угорщини».
«Польський прем'єр атакує позицію Угорщини, яка виступає за мир, із неприйнятними заявами, а глава МЗС Петер Сійярто отримує погрози смертю. Якщо хтось вважає, що міністр закордонних справ Угорщини злякається – не знає Петера Сійярто», – написав Менцер.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та голова Офісу президента Андрій Єрмак проведуть зустріч із главою МЗС Угорщини Петером Сійярто 29 січня в Ужгороді. Її мета – підготувати зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єра Угорщини Віктора Орбана.
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