Politico: Україна веде переговори з ЄС про зміни міграційних правил, які дали б змогу повернути велику кількість українців

Україна веде попередні переговори з Європейським союзом про можливі зміни міграційних правил блоку, які дали б змогу повернути на батьківщину велику кількість українців, які переховуються від війни в європейських країнах.

Про це повідомило видання Politico з посиланням на двох європейських дипломатів, обізнаних у цьому питанні.

Співрозмовники видання розповіли, що попередніми переговорами влада України хоче зрозуміти, який вигляд матимуть правила ЄС у 2025 році.

У березні 2025 року закінчується термін дії тимчасового захисту, який ЄС надає біженцям з України. Він мав закінчитися цього року, але напередодні європейські країни продовжили його ще на рік.

Дипломати розповіли, що хоча Київ і не звертався до Брюсселя з офіційним запитом щодо заохочення повернення біженців, представники українського керівництва чинять певний тиск, щоб посилити майбутні правила повернення людей.

"Наразі це не конкретне прохання уряду України, а скоріше дослідницьке", — наводить видання слова одного з дипломатів.

Інший співрозмовник видання також висловив припущення, що після того, як в Україні буде ухвалено законопроєкт про мобілізацію, тиск Києва на Брюссель може посилитися.

Politico пише, що завтра, 25 січня, міністри міграції країн ЄС мають намір обговорити альтернативні шляхи для мільйонів українців, які просять притулку.

Якщо блок вирішить дозволити українським біженцям залишитися, поки триває війна, вони можуть доручити Європейській комісії створити нову систему.