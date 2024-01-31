Німецькі політики побоюються, що Україна може ударити ракетами Taurus по москві

Частина німецьких політиків побоюються, що Україна може ударити німецькими крилатими ракетами Taurus по москві, тому не дають ці ракети.
Про це пише німецьке видання DW.
Суто теоретично ракети Taurus мають технічну здатність долетіти до москви.
Офіційний представник канцлера Штеффен Гебештрайт на питання про надання ракет Taurus Україні відповів: "Це споконвічна тема. І нічого нового я вам сказати не можу".
Гебештрайт підкреслив, що Німеччина постачає найбільше фінансової та військової допомоги Україні після США. На його думку, цього достатньо.
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