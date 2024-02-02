ЗМІ розкрили чергові фінансові махінації проросійського олігарха Поліщука

Журналісти "Стоп корупції" розкрили нові подробиці збагачення Ольги Гутовської на сотні мільйонів доларів. У матеріалі йдеться, що іноземні фірми, до яких має стосунок Гутовська, були неодноразово помічені у звʼязках з Віктором Поліщуком, якого пов'язують з столичним ТРЦ Gulliver.

Саме іноземні компанії, афільовані до Гутовської, викупили кредитний портфель збанкрутілого банку "Михайлівський", який належить все тому ж Поліщуку, пишуть Коментарі.

Окрім того, він може бути причетним до рейдерства заводу пластмас у Броварах.

Як розповів журналістам голова ГО "Стоп — нелегал" Денис Шинкаренко, охоронці бізнесмена також були залучені до справи броварського заводу.

Також ЗМІ пишуть, що Віктор Поліщук, бізнес якого повʼязаний з компаніями Ольги Гутовської, є чоловіком племінниці російського експрезидента Дмітрія Мєдвєдєва.

“Є бізнес, скажемо так… купівлі боргів. Тому що ці люди купують за один відсоток, два відсотки та навіть нижче, піввідсотка. Потім можна ці борги продавати далі, заліковувати, щось робити”, — пояснив керуючий партнер юридичної фірми “Spensers” Валентин Захарія.

Як відомо, компанія WWRT Ольги Гутовської займається реструктуризацією та стягненням боргів з власників українських банків-банкрутів.

30 січня компанія WWRT Ltd програла позов у Високому суді Лондона. Фірма Гутовської заявляла про ймовірні махінації власника збанкрутілого банку "Фінанси і кредит" Костянтина Жеваго. Однак суд справу закрив, відхиливши позов.

Журналісти "Стоп корупції" також порахували, що юристка Ольга Гутовська могла вивести на закордонні рахунки близько 600$ млн.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про гучний скандал у банківській сфері, де фігурувала Ольга Гутовська. У банківській сфері України скандали трапляються часто. Звісно, найгучніша – це справа про розкрадання з "Приватбанку" колишнім менеджментом 8,4 млрд грн. Але й у його "тіні" існують історії. Одна з них – купівля за безцінь активів 21 банку-банкрута. Основним фігурантом цього скандалу стала бізнес-вумен та юрист Ольга Гутовська.