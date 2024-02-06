Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Прем'єр-міністр Британії: Ми готові до оборони у разі, якщо росія вирішить розпочати напад на країну

108

Британія готова до оборони у разі, якщо росія вирішить розпочати напад на країну. Для цього забезпечено фінансування міністерства оборони країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака в інтерв'ю ведучому Sky News Пірсу Моргану.

У прем'єра поцікавилися, чи готова Британія "належно захиститися у разі, якщо Росія розгорне свої гармати в її бік".

"Так", - відповів глава британського уряду.

Сунак нагадав, що одне з пріоритетних для нього завдань - забезпечити безпеку кожного громадянина Британії. І це відбувається на тлі, коли світ стає менш безпечним.

"І ми бачимо це на прикладі ситуації у Росії та Україні. Але зовсім недавно ми спостерігали це і в Червоному морі", - додав прем'єр.

Він наголосив, що на посаді міністра фінансів Британії збільшив фінансування міноборони до найбільшого з часів Холодної війни рівня. А армія має вирішувати, як розподілити кошти.

"Але загалом, чи вважаю я, що ми добре захищені, що в нас добре вкладені кошти (в оборону - ред.)? Так. Ми є другим найбільшим постачальником оборонної продукції в НАТО... Як ви можете бачити з того, що ми зробили в Україні, ми відстоюватимемо те, у що ми віримо. Ми не дозволимо агресії залишитися безконтрольною та безкарною", - заявив він.

Британія, Сунак
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 6 февраля 2024
Понедельник, 5 февраля 2024
Воскресенье, 4 февраля 2024
Суббота, 3 февраля 2024
Пятница, 2 февраля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023