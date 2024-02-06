Прем'єр-міністр Британії: Ми готові до оборони у разі, якщо росія вирішить розпочати напад на країну

Британія готова до оборони у разі, якщо росія вирішить розпочати напад на країну. Для цього забезпечено фінансування міністерства оборони країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака в інтерв'ю ведучому Sky News Пірсу Моргану.

У прем'єра поцікавилися, чи готова Британія "належно захиститися у разі, якщо Росія розгорне свої гармати в її бік".

"Так", - відповів глава британського уряду.

Сунак нагадав, що одне з пріоритетних для нього завдань - забезпечити безпеку кожного громадянина Британії. І це відбувається на тлі, коли світ стає менш безпечним.

"І ми бачимо це на прикладі ситуації у Росії та Україні. Але зовсім недавно ми спостерігали це і в Червоному морі", - додав прем'єр.

Він наголосив, що на посаді міністра фінансів Британії збільшив фінансування міноборони до найбільшого з часів Холодної війни рівня. А армія має вирішувати, як розподілити кошти.

"Але загалом, чи вважаю я, що ми добре захищені, що в нас добре вкладені кошти (в оборону - ред.)? Так. Ми є другим найбільшим постачальником оборонної продукції в НАТО... Як ви можете бачити з того, що ми зробили в Україні, ми відстоюватимемо те, у що ми віримо. Ми не дозволимо агресії залишитися безконтрольною та безкарною", - заявив він.