НАЗК виявило низку корупційних ризиків у законах України щодо змін процедур банкрутства та лібералізації ринку земель. Підтверджується моніторинг 300 проектів актів Кабінету міністрів України (КМУ) та 92 законопроектів. Про це передає УНН із посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції.

НАЗК оприлюднило доповідь щодо проведення у січні 2024 року моніторингу 392 проектів нормативно-правових актів (НПА). Йдеться про 300 проектів актів Кабінету міністрів України (КМУ) та 92 законопроектів.

«За результатами проведеного моніторингу було виявлено корупційні ризики у семи проектах НПА та, відповідно, проведено сім антикорупційних експертиз. Було виявлено 28 корупціогенних фактори та надано 40 рекомендацій щодо їхнього усунення», - ідеться у повідомленні.

Зокрема проаналізовано проект постанови КМУ "Про реалізацію експериментального проекту з відновлення багатоквартирних будинків" (Мінінфраструктури).

НАЗК пропонує визначити процедуру реалізації експериментального проекту з відновлення багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок бойових дій,..,спричинених збройною агресією російської федерації, зокрема:

уповноважити обласні та столичну адміністрації за пропозиціями органів місцевого самоврядування сформувати пропозиції щодо об’єктів незалежно від форми власності, що підлягають відновленню в цілях експериментального проекту, та направити їх до Мінінфраструктури;

передбачити розгляд отриманих пропозицій та формування переліку об’єктів в цілях відновлення Комісією при Мінінфраструктури;

визначити окремі умови проведення публічних закупівель в цілях експерименту.

Також було виявлено низку корупційних ризиків в проектах законів.

Наприклад, проект закону "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства щодо удосконалення окремих його положень" (розробник - Міністерство юстиції);

- проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо лібералізації ринку земель та земельних відносин", (розробник - Міністерство аграрної політики та продовольства України).

Як вказується, висновки антикорупційної експертизи направлено розробникам для розгляду.