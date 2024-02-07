Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

НАЗК виявило низку корупційних ризиків у законах України

115

НАЗК виявило низку корупційних ризиків у законах України щодо змін процедур банкрутства та лібералізації ринку земель. Підтверджується моніторинг 300 проектів актів Кабінету міністрів України (КМУ) та 92 законопроектів. Про це передає УНН із посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції.

НАЗК оприлюднило доповідь щодо проведення у січні 2024 року моніторингу 392 проектів нормативно-правових актів (НПА). Йдеться про 300 проектів актів Кабінету міністрів України (КМУ) та 92 законопроектів.

«За результатами проведеного моніторингу було виявлено корупційні ризики у семи проектах НПА та, відповідно, проведено сім антикорупційних експертиз. Було виявлено 28 корупціогенних фактори та надано 40 рекомендацій щодо їхнього усунення», - ідеться у повідомленні.

Зокрема проаналізовано проект постанови КМУ "Про реалізацію експериментального проекту з відновлення багатоквартирних будинків" (Мінінфраструктури).

НАЗК пропонує визначити процедуру реалізації експериментального проекту з відновлення багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок бойових дій,..,спричинених збройною агресією російської федерації, зокрема:

  • уповноважити обласні та столичну адміністрації за пропозиціями органів місцевого самоврядування сформувати пропозиції щодо об’єктів незалежно від форми власності, що підлягають відновленню в цілях експериментального проекту, та направити їх до Мінінфраструктури;
  • передбачити розгляд отриманих пропозицій та формування переліку об’єктів в цілях відновлення Комісією при Мінінфраструктури;
  • визначити окремі умови проведення публічних закупівель в цілях експерименту.

Також було виявлено низку корупційних ризиків в проектах законів.

Наприклад, проект закону "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства щодо удосконалення окремих його положень" (розробник - Міністерство юстиції);

- проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо лібералізації ринку земель та земельних відносин", (розробник - Міністерство аграрної політики та продовольства України).

Як вказується, висновки антикорупційної експертизи направлено розробникам для розгляду.

НАЗК, закони
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 7 февраля 2024
Вторник, 6 февраля 2024
Понедельник, 5 февраля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023