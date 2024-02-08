Кулеба: Попри те, що у росії набагато більше снарядів, вона не здобуває жодних перемог на фронті

Попри те, що Україна постійно відчуває снарядний дефіцит та те, що у росії набагато більше артилерійських снарядів, рф не здобуває жодних перемог на фронті.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції у Києві із високим представником ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем, передає УНН.
"Хоча ми постійно відчуваємо цей снарядний дефіцит, але попри це, попри те, що у росії набагато більше артилерійських снарядів, вона не здобуває жодних перемог на фронті. Що це означає? Там де немає артилерійського снаряду, ми зупиняємо російського солдата іншою наявною у нас зброєю", - сказав Кулеба.
Він зазначив, що саме завдяки героїзму та креативності українських солдатів Україні вдається стримувати росію.
"Десь дрон, десь автомат, десь міномет, але ми завжди десь шукаємо альтернативу. Саме завдяки героїзму та креативності українських солдатів нам вдається стримувати росію, попри те, що страждаємо від снарядного дефіциту", - заявив міністр.
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