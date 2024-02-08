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Експерт розповіла, що таке халвінг і чи впливає він на вартість криптовалюти

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Експерт розповіла, що таке халвінг і чи впливає він на вартість криптовалюти

Уже цієї весни очікується черговий халвінг біткоїна. Про те, що це таке і як може позначитися на вартості найпопулярнішої валюти, у коментарі УНН розповіла співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.

«Халвінг - це процес зменшення винагороди за видобуток нових блоків у блокчейні біткоїна вдвічі, який відбувається приблизно кожні чотири роки. Це механізм, спрямований на скорочення інфляції та управління загальною кількістю біткоїнів. Хоча халвінг найвідоміший у контексті біткоїна, подібні механізми можуть застосовуватися і в інших криптовалютах, що мають обмежену пропозицію», - пояснила Олена Сусідка.

Халвінг працює на механізмі Proof of Work (PoW) - це механізм, який дає змогу децентралізованій мережі дійти консенсусу за відсутності центрального органу. Такий процес реалізовано в кількох криптовалютах, включно з біткоїном, лайткоїном, догекоїном і монеро.

"Халвінг спрямований на контроль інфляції шляхом уповільнення випуску нових монет і обмеження їхньої загальної кількості. У випадку біткоїна, халвінг відбувається кожні 210 000 блоків, що приблизно відповідає чотирьом рокам. Цей процес допомагає стабілізувати і сповільнювати генерацію нових монет, впливаючи на економіку криптовалюти і потенційно на її вартість на ринку", - розповіла Олена Сосєдка.

Наступний халвінг для біткоїна очікується приблизно у квітні 2024 року. Під час цієї події винагороду за видобуток блоку буде знижено з поточних 6.25 BTC до 3.125 BTC.

"Майбутній халвінг біткоїна, який скоротить винагороду за майнінг удвічі, може створити дефіцит пропозиції і тим самим збільшити ціну на біткоїн. Історично такі події призводили до підвищення ціни", - пояснила експерт, додавши, що, як і у випадку з іншими активами, баланс між попитом і пропозицією впливає на вартість криптовалюти.

Крім халвінгу, що змінює баланс попиту і пропозиції, за словами Олени Сосєдкі, на вартість цифрових валют впливають й інші чинники. Серед них новини про регулювання або введення заборон у різних країнах; інвестиційний інтерес до криптовалют також може сприяти зростанню цін; загальні економічні тренди, як-от інфляція; зміни та оновлення в технологіях блокчейну.

Сосєдка, халвінг, біткоїн
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