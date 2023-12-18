Криптовалюта і традиційні банки: експерт про взаємодію, що відкриває шлях до трансформації фінансового ринку

Криптовалюта – це не просто гроші, це цифрова революція. Західні банки взаємодіють з криптовалютами, і така взаємодія відкриває шлях до трансформації фінансового ринку. Таку думку у коментарі УНН висловила співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.

«Криптовалюта – це не просто гроші, це цифрова революція. Використовуючи криптографію для безпеки, вона робить фінансові операції майже неможливими для підробки. Відрізняється від традиційних валют своєю децентралізацією: не контролюється центральними банками чи урядами», - пояснила Олена Сосєдка.

На її думку, у світі, де криптовалюта і традиційні банки часто сприймаються як конкуренти, відкриваються унікальні можливості для співпраці.

"Деякі банки на Заході активно взаємодіють з криптовалютами, перетворюючи кошти з криптовалютних кошельків на фіатні рахунки. Міжнародні платіжні системи, такі як Visa і MasterCard, також дивляться у цьому напрямку, стають піонерами у розробці інновацій, що дозволяють клієнтам з легкістю конвертувати криптовалюту у фіатні гроші, у тих країнах, де це дозволено", - зазначила Сосєдка.

На думку співзасновниці фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions, блокчейн виступає як революційний інструмент для банків, покращуючи ефективність, швидкість і прозорість їхніх операцій.

"Використання криптовалют надає банкам новий рівень стабільності та довіри, відкриваючи нові горизонти у фінансовому світі", - вважає Сосєдка.

Експерт, зокрема, вказує на Ripple (XRP) як на яскравий приклад ефективної інтеграції криптовалюти у банківську сферу.

Ripple (XRP) - цифрова платіжна мережа та протокол, який використовується для розрахунків, обміну активами та переказу коштів. Зокрема, один із найбільших банків Австралії National Australia Bank (NAB) спільно з Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) використовує технологію Ripple для здійснення міжнародних платежів.

"Завдяки RippleNet, що обслуговує понад 300 фінансових організацій, Ripple відкриває шлях для швидких, надійних та економічно ефективних міжбанківських транзакцій у більш ніж 50 валютах. На сьогодні понад 50 провідних фінансових установ уже використовують Ripple, підвищуючи ефективність своїх операцій і забезпечуючи кращі умови обслуговування своїм клієнтам", - пояснила Олена Сосєдка.

За її словами, ми стоїмо на порозі глобальних змін у фінансовому секторі.

"Сьогодні ми стоїмо на порозі нової ери, де криптовалюти та блокчейн тісно переплітаються з традиційними фінансовими системами. Ця синергія відкриває двері до глобального розвитку фінансових послуг, пропонуючи створення більш гнучких, безпечних та ефективних фінансів.

Ця синергія відкриває двері до глобального розвитку фінансових послуг, пропонуючи створення більш гнучких, безпечних та ефективних фінансових рішень. Об'єднання традиційних фінансових систем з криптовалютами та блокчейн-технологіями обіцяє трансформацію у фінансовому світі, відкриваючи нові шляхи для інновацій та ефективності", - вважає Олена Сосєдка.