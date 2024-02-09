Речник ЄС: путінська росія здійснює неспровоковану та злочинну агресію проти України

Яким би не був зміст інтерв’ю американця Такера Карлсона з президентом путіним, вже тепер є очевидним, що кремль скористається цією нагодою для поширення брехні та спекуляцій щодо злочинної війни росії проти України.

Про це в четвер у Брюсселі під час брифінгу для преси заявив речник ЄС Пітер Стано, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми ще не бачили цього інтерв’ю, тож поки зарано говорити про його зміст або про реагування на нього. Але вже зараз можемо припускати, про що говоритиме путін. Він продовжить поширювати брехню про власну злочинну агресію проти народу України», - сказав речник ЄС.

Відповідаючи на запитання представника китайської преси, чи може це інтерв’ю у виконанні Карлсона сприйматися як альтернативна інформація про «конфлікт» між росією й Україною, яка, мовляв, в країнах ЄС є «дуже односторонньою», Стано зауважив, що в цьому випадку не йдеться про позицію «двох сторін», тому що правда є однією й очевидною: путінська росія здійснює неспровоковану та злочинну агресію проти України, нищить цивільну інфраструктуру та вбиває мирне населення.

«Не йдеться про інформацію однієї або іншої сторони, як ми бачимо це з Брюсселя. Інформація є дуже чіткою, а правда – універсальною, яку визнає переважна більшість країн світу. росія веде злочинну агресію проти українського народу та проти держави Україна. Це не є «односторонній підхід», це об’єктивний факт. путін, який розпочав свою «триденну» спеціальну операцію, що триває вже два роки, за повністю брехливого претексту, руйнує та порушує Хартію ООН. Це не справа «одностороннього» висвітлення в якомусь медіа, як ви це назвали. Це - факт», - наголосив речник.

Він зауважив, що в цьому випадку йдеться не про проблему якогось одного інтерв’ю або публікації, а про хронічні інформаційні маніпуляції з боку кремля та деяких інших державних "акторів" у світі. Ці інформаційні маніпуляції спрямовуються проти Європейського Союзу та його країн-членів та правомірно розглядаються як загроза європейському суспільству, як намір ввести людей в оману та підірвати їхню довіру до політики власних держав.

«Ми будемо захищати себе, але не так, як це робиться в росії або в деяких інших країнах, які застосовують репресії, закривають видання, забороняють працювати журналістам або виштовхують їх у вигнання, застосовують інші форми цензури. Один із ключових принципів такого захисту – це свобода думок та висловлювань, адже навіть у цих дебатах правда є незмінною», - підкреслив речник ЄС.

Він зауважив, що путінська агресія проти України є очевидним фактом: путін атакував Україну без причини, без причини він продовжує руйнувати цивільну інфраструктуру та намагається вбити так багато українців, як він може, також без жодної причини.

«Є лише одна причина для всього цього - це викривлене бажання путіна відновити неоімперіалістичну російську імперію, де він контролюватиме все по сусідству та зможе нав’язувати свою волю. Це не те, що ми можемо прийняти або з чим можемо миритися в сучасному світі, у 21-му столітті», - наголосив Стано.

Від журналістів прозвучали численні запитання щодо реакції Єврокомісії на політику соцмережі «Х», де планується розмістити інтерв’ю Карлсона з путіним, яка під контролем Ілона Маска перетворилася на відкрите міжнародне джерело російської пропаганди.

У відповідь речник Єврокомісії Йоганнес Барке (Johannes Bahrke) нагадав , що Єврокомісія у грудні направила до соцмережі «Х» формальний запит про заходи, що вживаються відповідно до Акту цифрових послуг ЄС та Кодексу поведінки проти поширення дезінформації.

«Ми вивчаємо цю платформу (Х – ред.) дуже уважно. Єврокомісія не реагує на специфічний контент. Ми маємо справу із системними ризиками на платформі, що пов’язані з її інформаційною стратегією та процедурами. При цьому Акт цифрових послуг ЄС спрямований на пошук балансу між характером контенту та свободою висловлювань. Ми ще не бачили цього інтерв’ю, тож зараз передчасно робити висновки», - сказав Барке.

Він зауважив, що, за чинними правилами, великі цифрові платформи, включаючи «Х», повинні проводити моніторинг контенту та реагувати на сигнали від користувачів щодо виявлення інформації терористичного характеру, а також такої, що спрямована на пропаганду ненависті, насильства або на поширення завідомо неправдивих даних, та оперативно видаляти такий контент зі своїх ресурсів.