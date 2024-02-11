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ЦПД попереджає українців про створення та розповсюдження фейкових сайтів Залужного

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Центр протидії дезінформації (ЦПД) попереджає українців про створення та розповсюдження фейкових сайтів колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"В інтернеті поширюється реклама сайтів, нібито пов'язаних з Валерієм Залужним, колишнім Головкомом ЗСУ. Ресурси знаходяться на різних доменах і створені анонімами. Застерігаємо від реєстрації на цих ресурсах і просимо довіряти лише верифікованим джерелам", - сказано у повідомленні відомства у телеграм-каналі.

Центр зазначає, що ці сайти не пов'язані із Залужним, а про їхню діяльність правоохоронні органи України вже поінформовані.

"Ймовірно, за створенням цих онлайн-майданчиків стоїть ворог, який прагне розколу українського суспільства та використовує для цього різні кошти. Зокрема, сайти ведуть на анонімні TG-боти, які збирають інформацію про користувачів, яка в майбутньому може бути використана проти громадян України ", - припустили у Центрі.

Залужний, ЦПД
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