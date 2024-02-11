ЦПД попереджає українців про створення та розповсюдження фейкових сайтів Залужного

Центр протидії дезінформації (ЦПД) попереджає українців про створення та розповсюдження фейкових сайтів колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"В інтернеті поширюється реклама сайтів, нібито пов'язаних з Валерієм Залужним, колишнім Головкомом ЗСУ. Ресурси знаходяться на різних доменах і створені анонімами. Застерігаємо від реєстрації на цих ресурсах і просимо довіряти лише верифікованим джерелам", - сказано у повідомленні відомства у телеграм-каналі.

Центр зазначає, що ці сайти не пов'язані із Залужним, а про їхню діяльність правоохоронні органи України вже поінформовані.

"Ймовірно, за створенням цих онлайн-майданчиків стоїть ворог, який прагне розколу українського суспільства та використовує для цього різні кошти. Зокрема, сайти ведуть на анонімні TG-боти, які збирають інформацію про користувачів, яка в майбутньому може бути використана проти громадян України ", - припустили у Центрі.