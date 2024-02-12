МО Британії: Через війну проти України по всій росії не вистачає медичних працівників

Повномасштабна війна, яку розпочала росія проти України сприяє нестачі медичних працівників по всій рф.
Про це йдеться в новому звіті Міноборони Британії на основі розвідданих, пише УНН.
«Війна росії проти України сприяє нестачі медичних працівників по всій росії. У листопаді 2023 року міністр охорони здоров'я рф заявив, що медичній сфері не вистачає близько 26,5 тис. лікарів та 58, 2 тис. середнього медичного персоналу. У 22 регіонах спостерігається суттєва нестача лікарів, ще в 7 вона оцінюється як гостра», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що за 15 місяців кількість лікарів в росії скоротилося на 7,5 тис., причому багато хто звинувачує в цьому довгий робочий день та низьку заробітну плату.
«Важкий ресурсний та фінансовий тягар російської війни в Україні негативно впливає на низку цивільних секторів, які обслуговують російське населення. Немає жодних ознак того, що тенденція скорочення кількості медичних працівників в росії зміниться протягом 2024 року», - зазначається в повідомленні
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