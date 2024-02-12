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Попри заяву путіна щодо відсутності намірів нападати, Естонія продовжить будувати лінію оборони на кордоні з росією

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Естонія продовжить будувати лінію оборони на кордоні з росією, попри заяву російського диктатора володимира путіна щодо відсутності намірів нападати на країни НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Нещодавно Такер Карлсон взяв інтерв'ю в путіна, в якому російський диктатор заявив, що росія нібито не має намірів нападати на країни НАТО.

Однак міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що країна не змінюватиме оборонних намірів через нібито "мирні" заяви путіна.

"Ми не мінятимемо наші плани тільки тому, що путін дав інтерв'ю одному журналісту. Невже ви вірите володимиру путіну після того, що він говорив і як поводився всі ці роки?" - сказав Певкур.

Він нагадав, що за кілька днів до повномасштабного вторгнення в Україну росія також категорично заперечувала можливість нападу.

"Ми просто підвищуємо нашу готовність. І це мають робити всі. Не лише тут, в Естонії, а й у всіх інших країнах", - сказав міністр.

Естонія
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