Попри заяву путіна щодо відсутності намірів нападати, Естонія продовжить будувати лінію оборони на кордоні з росією

Естонія продовжить будувати лінію оборони на кордоні з росією, попри заяву російського диктатора володимира путіна щодо відсутності намірів нападати на країни НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
Нещодавно Такер Карлсон взяв інтерв'ю в путіна, в якому російський диктатор заявив, що росія нібито не має намірів нападати на країни НАТО.
Однак міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що країна не змінюватиме оборонних намірів через нібито "мирні" заяви путіна.
"Ми не мінятимемо наші плани тільки тому, що путін дав інтерв'ю одному журналісту. Невже ви вірите володимиру путіну після того, що він говорив і як поводився всі ці роки?" - сказав Певкур.
Він нагадав, що за кілька днів до повномасштабного вторгнення в Україну росія також категорично заперечувала можливість нападу.
"Ми просто підвищуємо нашу готовність. І це мають робити всі. Не лише тут, в Естонії, а й у всіх інших країнах", - сказав міністр.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023