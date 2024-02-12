Шарль Мішель прокоментував слова Трампа про наміри заохотити росію до агресії на країни НАТО

Президент Європейської ради Шарль Мішель відгукнувся на слова Дональда Трампа про наміри заохотити росію до агресії на країни НАТО.
Про це він заявив у соцмережі Х, передає Укрінформ.
Мішель, не вказуючи прямо на Трампа, зауважив, що Альянс уже протягом 75 років підтримує безпеку і процвітання американців, канадців і європейців.
«Нерозважливі заяви про безпеку НАТО і солідарність за статтею 5 слугують лише інтересам путіна. Вони не приносять більше безпеки чи миру у світі. Навпаки, вони ще раз підкреслюють необхідність для ЄС терміново розвивати свою стратегічну автономію та інвестувати в свою оборону. І зберігати наш Альянс сильним», - написав керівник Євроради.
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