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Шарль Мішель прокоментував слова Трампа про наміри заохотити росію до агресії на країни НАТО

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Президент Європейської ради Шарль Мішель відгукнувся на слова Дональда Трампа про наміри заохотити росію до агресії на країни НАТО.

Про це він заявив у соцмережі Х, передає Укрінформ.

Мішель, не вказуючи прямо на Трампа, зауважив, що Альянс уже протягом 75 років підтримує безпеку і процвітання американців, канадців і європейців.

«Нерозважливі заяви про безпеку НАТО і солідарність за статтею 5 слугують лише інтересам путіна. Вони не приносять більше безпеки чи миру у світі. Навпаки, вони ще раз підкреслюють необхідність для ЄС терміново розвивати свою стратегічну автономію та інвестувати в свою оборону. І зберігати наш Альянс сильним», - написав керівник Євроради.

Мішель, Трамп
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