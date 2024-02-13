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НБУ: Споживча інфляція в Україні трохи сповільнилася

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Споживча інфляція в Україні у січні 2024 року сповільнилася до 4,7% в порівнянні з 5,1% у грудні попереднього року, але у місячному вимірі ціни зросли на 0,4%.

Про це повідомили у Національному банку України.

Аналітики відзначають, що фактичні темпи інфляції виявилися нижчими за прогноз Нацбанку, особливо це стосується повільного зростання цін на продукти харчування, паливо, транспорт і тютюнові вироби.

Згідно з повідомленням, значний вплив на зниження інфляції мало сповільнення подорожчання оброблених продовольчих товарів до 5,5% в річному вимірі, що обумовлено наслідками врожайного року та зменшенням витрат на сировину. Зокрема, зафіксовано зниження цін на соняшникову олію та уповільнення зростання вартості продуктів її переробки, тоді як ціни на рибні і молочні продукти зросли швидше, частково через блокування кордонів та складнощі з імпортом.

У сегменті непродовольчих товарів відмічено незначне зниження цін, зокрема на одяг та взуття, тоді як вартість послуг у січні виріс на 10,1% у річному вимірі. Зростання цін на послуги кафе, ресторанів, медичних та інших послуг сповільнилося, водночас зросли вартості послуг з утримання житла та особистого догляду, підкреслюючи вплив високого попиту та нестачі кваліфікованих спеціалістів.

Темпи зростання цін на молочні продукти помітно сповільнилися через зменшення обсягів експорту, що призвело до збільшення кількості доступної сировини на внутрішньому ринку. Ціни на яйця також показали відчутне зниження за рахунок збільшення виробництва та орієнтації на внутрішній попит.

Повідомляється, що зафіксовано додаткове зниження вартості круп і борошна, через низькі експортні тарифи та підвищення обсягів виробництва, а падіння цін на цукор пояснюється рекордним урожаєм цукрових буряків. У той же час ціни на овочі борщового набору зросли швидше через зменшення кількості якісної продукції на ринку.

Помідори подорожчали внаслідок появи на ринку дорожчих тепличних товарів, а яблука здорожчали через обмежену кількість пропозицій. Зазначено також сповільнення падіння цін на цитрусові.

Зростання цін на алкогольні напої та тютюнові вироби відбувалося повільніше через зниження впливу виробничих витрат та суттєвий вплив нелегального ринку продукції.

Що стосується комунальних послуг, то застосування мораторію на підвищення тарифів на комунальні послуги продовжувало обмежувати зростання адміністративних цін. Водночас, ціни на деякі лікарські засоби зросли швидше, що пояснюється як здорожчанням імпортованих медикаментів, так і зростанням попиту через сезонні хвороби.

Ціни на пальне майже не змінилися порівняно з минулим роком. Вартість пального залишалася на рівні, порівняному з січнем попереднього року, що стало результатом зниження світових цін на нафту та диверсифікації маршрутів постачання палива.

Додамо, за грудень 2023 року інфляція на споживчому ринку порівняно з листопадом зросла на 0,7%, а середні ціни на продукти харчування в Україні зросли на 4,0%. В той же час, базова інфляція за той же період становила 0,0% у грудні та 4,9% за весь рік.

НБУ, інфляція
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