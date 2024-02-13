Німецький оборонний концерн запустив будівництво нового підприємства з виробництва снарядів

Німецький оборонний концерн Rheinmetall AG запустив будівництво нового підприємства з виробництва артилерійських снарядів, компонентів реактивної артилерії, ракетних двигунів та боєголовок. Завод будують у Нижній Саксонії, земля на північному заході ФРН.

Про проєкт повідомили на сайті Rheinmetall AG.

«Тут мають виробляти приблизно 200 тис. артилерійських снарядів на рік і до 1,9 тис. тонн вибухового гексогену і, по можливості, інші компоненти для боєзарядів», – зазначено в релізі.

Rheinmetall AG має намір вкласти в реалізацію цього проєкту €300 млн. Пріоритетом залишається максимально короткі терміни будівництва та запуск заводу якнайшвидше.

Річні обсяги 200 тис. снарядів у групі компаній розраховують досягти через два роки роботи підприємства.

У доповіді оборонного концерну наголосили, що метою створення нового підприємства стала необхідність позбавити залежність від зовнішніх факторів при виробництві снарядів – відтепер Німеччина зможе створювати всі компоненти самостійно.

У церемонії закладки заводу взяли участь канцлер ФРН Олаф Шольц, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус та прем’єр Данії Метте Фредірексен.

Нагадаємо, німецька компанія Rheinmetall планує протягом 2024-2025 років поставити Україні десятки тисяч боєприпасів, танків Leopard, бойових машин піхоти Marder, систем протиповітряної оборони Skynex та іншу військову техніку.

Іспанська Rheinmetall Expal Munitions вироблятиме снаряди, які мають передати протягом 2025 року.

В Україні вже проводять роботи з технічного обслуговування та ремонту на військовій техніці. На другому етапі в Україні планують виготовляти бронетехніку. Наприклад, йдеться про бронетранспортери Fuchs/Fox, БМП Lynx та основні бойові танки Panther.