Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав рішення Європейської Ради щодо "заморожених" активів рф і назвав рішення шляхом для використання надприбутків.
Про це він написав у мережі "Х".
"Я вітаю рішення Європейської Ради, яке відкриває шлях для використання надприбутків від заморожених російських активів. Ми заохочуємо до подальших кроків для їх практичного використання на благо України. Ці кроки мають бути амбітними та оперативними", — написав Кулеба.
Він зазначив, що Україна готова продовжувати роботу із західними партнерами над досягненням кінцевої мети: "зробити російські активи доступними для України. Агресор має заплатити".
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