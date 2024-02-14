Сирський: росія не цінує життя своїх солдатів

росія не цінує життя своїх солдатів, за останніми даними втрати окупантів в 7-8 разів перевищують українські.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю ZDF.

"Ми не можемо дозволити собі такого ставлення як у російських воєначальників, коли вони проводять тактику м'ясних штурмів", - сказав головком.

За його словами, він краще залишить якусь позицію, але не допустить загибель особового складу.

"А для них життя солдата цінності не має. І ми це бачимо, їхні втрати в 7-8 разів перевищують наші втрати за останніми даними", - додав Сирський.