Сирський: росія не цінує життя своїх солдатів

росія не цінує життя своїх солдатів, за останніми даними втрати окупантів в 7-8 разів перевищують українські.
Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю ZDF.
"Ми не можемо дозволити собі такого ставлення як у російських воєначальників, коли вони проводять тактику м'ясних штурмів", - сказав головком.
За його словами, він краще залишить якусь позицію, але не допустить загибель особового складу.
"А для них життя солдата цінності не має. І ми це бачимо, їхні втрати в 7-8 разів перевищують наші втрати за останніми даними", - додав Сирський.
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