Польські фермери анонсували наступного тижня акцію з блокування кордону з Україною

Польські фермери анонсували нову акцію протесту - з 20 лютого аграрії планують заблокувати усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною. Про це йдеться у заяві профспілки польських фермерів, пише УНН.
Фермери наголошують, що проблемою рентабельності сільськогосподарської, переробної та інших галузей в Польщі є неконтрольований приплив з України товарів, які імпортуються у зв'язку з відкриттям кордону ЄС з цією країною.
«Тому з 20 лютого в рамках 30-денного загального страйку фермерів ми оголошуємо, що всі промислові дії будуть зосереджені на повній блокаді всіх прикордонних переходів Польщі з Україною та протестах на місцях. Будуть заблоковані не лише прикордонні переходи, а й транспортні вузли та під'їзні шляхи до перевантажувальних залізничних станцій та морських портів», - йдеться у заяві профспілки.
Вони також закликали поляків підтримати протестувальників, оскільки метою цієї акції є забезпечення продовольчої безпеки країни шляхом забезпечення суспільства польськими товарами.
Також фермери відзначили, що акція протесту, яка розпочалась 9 лютого 2024 отримала безпрецедентну підтримку з боку всієї аграрної спільноти та суспільства.
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