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Юсов: Всі загрози, які Telegram несе в суспільство, цілком реальні

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Telegram містить у собі деякі загроз для безпеки України, і треба шукати варіанти вирішення цієї проблеми.

Про це заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в Медіацентрі Україна.

За його словами, всі загрози, які Telegram несе в суспільство, цілком реальні і питання здебільшого викликає сама платформа, а не користувачі, які використовують її.

"Йдеться не про окремих користувачів чи окремі медіа, які представлені на цій платформі, питання до самої платформи. Вона містить у собі цілу низку загроз для інформаційної, і не тільки інформаційної, безпеки нашої країни. Так, на це питання треба давати відповідь, і я думаю, що це обов'язково відбудеться", — заявив Андрій Юсов.

Окремо представник української розвідки додав, що йому хотілося б мати відповіді на всі запитання і загалом мати чарівну кнопку, яка могла б вимикати все, що несе за собою загрозу. На жаль, поки що це неможливо.

У зв'язку з цим, каже далі Андрій Юсов, Україна змушує вибудовувати комунікацію з адміністраціями всіх платформ і Telegram не є винятком.

"З кимось це виходить краще вирішувати, з кимось складніше. З Telegram виходить найважче. Це постійна робота, багаторівнева: як на території самої платформи шляхом створення контенту, який би руйнував міфи, роз'яснював і покривав цільову аудиторію, так і робота з точки зору унормування діяльності цих майданчиків. Усі ці заходи вживаються, але роботи ще дійсно багато", — підсумував представник ГУР.

Telegram, Юсов
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