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Китай закликає США припинити постачання зброї в Україну

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Сполучені Штати Америки повинні припинити постачання зброї в Україну.

Про це заявив постійний представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь на засіданні Радбезу, присвяченому питанню України, повідомляє Newsweek.

"Деяким країнам слід негайно припинити підливати оливу до вогню і не підривати дипломатичні зусилля міжнародної спільноти", - стверджує китайський дипломат.

Заява китайської сторони прозвучала на тлі повідомлень про те, що представники кремля зацікавлені в дипломатичному вирішенні конфлікту.

Представник Китаю в ООН запевняє, що нібито слід дотримуватися Мінської угоди, досягнутої у 2014 році.

"На жаль, більшість положень угоди досі не реалізовано, а великомасштабні бойові дії спалахнули пізніше", - додав Чжан Цзюнь.

За його словами, безпека однієї країни не повинна забезпечуватися коштом інших країн, а регіональна безпека не може бути гарантована шляхом посилення або навіть розширення військових угруповань.

Китайський дипломат також закликав НАТО "припинити погрози".

"НАТО має дотримуватися діалогу та консультацій у вирішенні суперечок і спільного напряму політичного врегулювання, замість тиску, наклепу та односторонніх санкцій, не кажучи вже про застосування сили", - стверджує Чжан Цзюнь.

США, Китай, зброя, Цзюнь
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