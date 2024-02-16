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Експерт: Боротьба з ухилянням від податків не є прямою функцією банків - це завдання податкової служби

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Обмеження грошових переказів, які планує запровадити Національний банк України (НБУ) не є необхідним заходом для того, щоб боротися з ухиляння від сплати податків.

Про це йдеться у матеріалі "Апострофа".

Як повідомлялося, про наміри обмежити карткові перекази та поповнення готівкою банківських рахунків через термінали самообслуговування заявила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова.

За її словами, поки що жодного рішення не ухвалено, проте воно потрібно для запобігання мінімізації ухилення від сплати податків.

"Не секрет, що багато підприємців використовують карткові перекази для того, щоб приймати платежі за свої товари та послуги. Але боротьба з ухилянням від податків не є прямою функцією банків - це завдання податкової служби", - сказав у коментарі "Апострофу" експерт CASE Україна Володимир Дубровський.

За його словами, в ідеалі податкова повинна мати доступ до неперсоніфікованих даних про грошові перекази, і, маючи у своєму розпорядженні таку інформацію, виявляти банківські рахунки, з яких провадяться підозрілі платежі. Але податкові органи не мають довіри серед населення, і тому, можливо, наразі було б дійсно доцільно передати функцію відповідного контролю Нацбанку, оскільки він має в суспільстві більш високий рівень довіри, ніж податкова.

Однак питання є і до НБУ.

"Карткові перекази справді дають можливість ухилятися від сплати податків тим, хто веде підприємницьку діяльність без реєстрації як ФОП. Але, на мій погляд, той шлях, який обирає Національний банк для боротьби з цим явищем, не є правильним", - сказав у коментарі виданню керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Ілля Несходовський.

За його словами, виявляти випадки незаконної підприємницької діяльності – це завдання первинного фінансового моніторингу банку: "Його співробітники можуть звернути увагу на те, що клієнт починає регулярно отримувати перекази на великі суми, або багато невеликих переказів від різних осіб. У цьому випадку банк має право поставити клієнту запитання щодо походження таких переказів. І якщо отримана відповідь не буде переконливою, він може передати інформацію про такого суб'єкта до БЕБ (Бюро економічної безпеки) або до податкової для подальшого з'ясування ситуації".

Однак замість того, щоб налагодити нормальну роботу первинного фінансового моніторингу в банках, що є прямою функцією НБУ, регулятор пропонує ввести обмеження грошових переказів для всіх громадян, зазначив експерт.

НБУ, Дубровський, податкова
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