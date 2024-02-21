У парламенті пропонують збільшити виплати військовим і запровадити нові пільги

73 депутата Верховної Ради пропонують парламенту збільшити виплати і запровадити нові пільги для військових.

Про це йдеться у законопроєкті №11012, передають Українські Новини.

Передбачається збільшення у 1,5 рази розміру посадового окладу, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років військовим, які під час дії воєнного стану проходять службу не менше 12 місяців, з яких 6 місяців виконуючи бойові накази (розпорядження).

Для тих, хто проходить службу не менше 24 місяців, з яких 12 місяців виконуючи бойові накази (розпорядження) передбачається збільшення у 2 рази розміру посадового окладу.

Також передбачається одноразова виплата для тих, хто після 24 лютого 2022 року уклав чи продовжив контракт про проходження служби на строк не менше 3 років або до закінчення воєнного стану: 120 тис. гривень – солдатам, 160 тис. гривень сержантам та старшинам, 200 тис. гривень – офіцерам.

Щомісячну додаткову нагороду сумою 10 тис. гривень будуть отримувати ті, хто має право звільнитися зі служби за сімейними обставинами чи станом здоров'я, але виявив бажання продовжити служити.

Право на кредит на відкриття бізнесу зі ставкою до 5% матимуть усі, хто служив не менше 36 місяців (із них - мінімум 12 бойових) чи не дослужив ці строки у зв'язку з пораненням, а також звільнені з полону.

Окрім цього, встановлюються виплата додаткової винагороди військовослужбовцям за кожну одиницю знищеної або захопленої військової техніки противника.

Всі, хто служив не менше 36 місяців (із них - мінімум 12 бойових) чи не дослужив ці строки у зв'язку з пораненням, а також звільнені з полону матимуть право на кредит на відкриття бізнесу зі ставкою до 5%.

Право на іпотеку на житло під 3% терміном до 20 років матимуть усі, хто служив не менше 36 місяців (із них - мінімум 24 бойових), поранені, що продовжують службу, але мають право на звільнення, звільнені з полону, а також ті, хто не зміг продовжити військову службу через поранення.

Передбачається право на пільгове розмитнення автомобілів для тих, хто проходив військову службу після 24 лютого 2022 року, що буде запроваджено окремими законопроєктами про внесення змін до Податкового та Митного кодексів.

Встановлюється, що мінімальна пенсія по інвалідності військовослужбовцям, які є особами з інвалідністю внаслідок проведення антитерористичної операції на сході України, операції об'єднаних сил на сході України, збройної агресії проти України у розмірі не менше 15 тис. гривень.

Законопроєкт містить додатковий перелік підстав для демобілізації у зв'язку з закінченням строку служби, якщо військовий не висловлює бажання продовжувати військову службу:

- у разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців;

- або протягом 18 місяців безперервної служби під час дії воєнного стану, з яких 12 місяців виконуючи бойові накази.

Серед авторів законопроєкту: депутат від фракції "Голос", секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, голова комітету нацбезпеки Олександр Завітневич (фракція "Слуга народу") та член комітету Вадим Івченко ("Батьківщина").