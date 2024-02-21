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Костенко: Велика кількість змін до законопроєкту про мобілізацію спонукатиме владу до комунікації з депутатами

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Швидкість голосування за законопроєкт про мобілізацію залежатиме від того, скільки правок до нього розглядатиме парламент. Велика кількість змін до законопроєкту спонукатиме владу до комунікації з народними депутатами.

Про це в коментарі Укрінформу сказав народний депутат, секретар Комітету ВР з питань національної безпеки та розвідки Роман Костенко.

«Є декілька варіантів: перше, якщо всі знімуть свої правки, і він буде проголосований так, як подасть комітет, що маловірогідно. І це може бути на початку наступного місяця. Інший варіант – будуть ставити правки найбільш ті, що дійсно стосуються законопроєкту, і це буде довше, воно може до середини місяця дійти. І найбільш довгостроковий варіант – коли всі будуть ставити всі свої правки, і це може затягнутися», - зазначив Костенко.

Він нагадав, що практика внесення великої кількості правок до законопроєктів використовувалась різними політичними силами, щоб «їх почули».

«Коли це робиться, в тому числі, я думаю, що хтось не згоден із законопроєктом. А інше – це депутати намагаються зробити так, щоб їх почули. Тому що це законопроєкт уряду, вони його подали, а зараз ми бачимо яке відношення до народних депутатів. От вони намагаються так комунікувати, тому що по-іншому влада з народними депутатами комунікувати не хоче, і вони таким чином беруть важливі речі, в тому числі для влади, і намагається комунікувати. І тут питання стане – на які компроміси готова йти влада», - вважає Костенко.

Він повідомив, що процес мобілізації зараз триває в штатному режимі, однак треба створювати мотивацію для громадян, аби вони йшли у військо добровільно.

Костенко, мобілізація
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