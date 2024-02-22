Вloomberg: Група юридичних експертів стверджує, що конфіскація заморожених активів рф є законною

Група юридичних експертів стверджує, що конфіскація заморожених активів центробанку росії є законною і такою, що дозволена міжнародним правом, особливо, враховуючи масштаби триваючих атак росії на Україну.

Про це пише Вloomberg.

Згідно з повідомленням, лист , який був розісланий у столицях G-7 і отриманий Bloomberg News, підписаний десятьма експертами з міжнародного права з Бельгії, Франції, Німеччини, Японії, Нідерландів, Великобританії та США, які визнають законність конфіскації і готові взятися за судову справу стосовно даних активів.

"Ми прийшли до висновку, що відповідно до міжнародного права було б законним для держав, які заморозили російські державні активи, вжити додаткових контрзаходів проти росії, враховуючи триваюче порушення нею найважливіших норм міжнародного права у формі передачі російської держави активів як компенсацію збитків, завданих безпосередньо протиправними діями росії", – пишуть експерти.

Вloomberg зазначає, що оскільки вторгнення росії в Україну триває, то і зростає готовність розглядати ті законодавчі рішення, які раніше вважалося юридично сумнівним кроком.

В свою чергу, правознавці стверджують, що такі кроки дозволені, оскільки вони вживаються проти держави, яка порушила міжнародні зобов’язання та спрямовані на те, щоб переконати її припинити свою протиправну поведінку.