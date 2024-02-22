Посли G7 назвали 4 ключові положення реформи Бюро економічної безпеки

Посли держав «Групи семи» в листі до керівництва українських органів влади застерегли від ухвалення реформи Бюро економічної безпеки, яка не відповідає вимогам європейської інтеграції та програми Міжнародного валютного фонду.
Як пише Главком, про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на лист, який є в розпорядженні редакції.
Зокрема, лист написаний на ім'я голови парламенту Руслана Стефанчука, а також адресований прем'єру Денису Шмигалю, голові Офісу президента Андрію Єрмаку та ще кільком урядовцям і парламентарям із правоохоронного та фінансового комітетів.
Посли G7 наголошують, що реформа Бюро економічної безпеки повинна містити чотири ключові положення:
«Наголошуємо, що ухвалення будь-якого законопроєкту без цих елементів негативно вплине на фіскальну стабільність країни та виконання умов програми МВФ і європейської інтеграції. Крім того, ми наполегливо рекомендуємо не включати в закон про БЕБ будь-які положення, які підривають незалежність інших інституцій», – йдеться в листі послів.
Звернення до ключових українських посадовців з'явилось того ж дня, коли два профільні комітети Верховної ради – правоохоронний та фінансовий – схвалили урядовий проєкт закону про реформу Бюро економічної безпеки.
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