ГУР: Сухопутна складова російських військ на території України складає близько 470 тис. осіб

Сухопутна складова російських військ на території України складає близько 470 тис. осіб. Крім того, збільшилась кількість військ для прикриття російських кордонів на території Бєлгородської, Курської та Брянської областей перед проведенням “виборів” в росії.

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

«Якщо говорити про те, що змінилося за цей час, – то це чисельність угруповання, розгорнутого на нашій території. Наразі сухопутний компонент, сухопутна частина угруповання, яка розташована на території України, становить близько 470 тис. військовослужбовців. І це тільки сухопутний компонент, я не беру авіацію, не рахуємо сюди військово-морський флот, який теж залучається до проведення операцій, до завдання ударів», – сказав він.

За його словами, у росіян з’явився і новий компонент – угруповання військ росгвардії, який на початку повномасштабної агресії рф був представлений лише частково, у вигляді батальйонів.

«На сьогодні на тимчасово окупованих територіях розгорнуто угруповання військ росгвардії. Це майже 33 тисячі військовослужбовців. Це ті люди, які забезпечують діяльність окупаційної влади, охорону стратегічних об’єктів і за необхідності можуть виконувати завдання оборони саме на тимчасово окупованих територіях», – пояснив Скібіцький.

Заступник начальника ГУР МО каже, що росіяни за два роки повномасштабної війни також посилили угруповання так званого прикриття державного кордону росії. Скібіцький каже, що ці сили ворога розташовані на території областей рф, що межують з Україною: Бєлгородська, Курська, Брянська. На думку розвідника, росіяни ухвалюють подібні рішення через страх, що українці будуть активніші та проводитимуть операції на відповідних російських територіях.

«Можливо, це і необхідно: переносити війну на територію росії. Там вони зосередили угруповання близько 30 тис. військовослужбовців. Останнім часом їх було теж посилено підрозділами 116 бригади росгвардії, яку було перекинуто. Три батальйони було перекинуто з нашого Маріуполя на територію Бєлгородської області. Як вони теж визнають, для того, щоб гарантувати безпеку і проведення виборів вічно живого путіна. Це ось такі зміни, які здебільшого відбулися саме в чисельності сухопутного компонента», – розповів генерал-майор.

За словами заступника керівника ГУР, важливою зміною за роки повномасштабного вторгнення є ізоляція Чорноморського флоту рф, а також усіх ворожих кораблів, які перебувають у Новоросійську.

«У Севастополь вони тільки можуть заходити для поповнення боєприпасів, перезаряджання або, якщо це необхідно, коли вони виконують бойове чергування. А так уся активність Чорноморського флоту – біля узбережжя Криму або в східній частині Чорного моря. Ми повністю забезпечили на сьогодні можливість контролювати у вогневому плані, можливість завдавати ударів по Чорноморському флоту, якщо він заходитиме в північно-західну частину. І це нам дало можливість відновити роботу морського коридору», – пояснює він.

Додатково Скібіцький вказує, що Україна повністю порушила стратегічні плани росії, які кремль мав на початку повномасштабного вторгнення, а саме – повністю окупувати Україну. Це сталось і через те, що за роки великої війни було звільнено чимало територій, на які у рф розраховували від самого початку агресії.