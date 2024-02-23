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МОЗ: В Україні показники народжуваності стрімко падають з 2013 року

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В Україні показники народжуваності падають приблизно на 7% в рік з 2013 року, а війна призвела до ще більшої кризи народжуваності.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоровʼя та Національній службі здоровʼя України.

Зазначається, що у 2023 році щомісяця в середньому народжувалося близько 16 100 дітей. Для порівняння у попередні роки, до повномасштабного вторгнення, кількість немовлят коливалась у межах 21 000 -23 000 на місяць.

За даними Нацслужби здоровʼя, в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ) у 2023 році зафіксовано 176 981 пологи, в ЕСОЗ внесено дані про 178 128 дітей. Відповідно, за 2021 рік в Україні зафіксували 256 814 пологів, кількість народжених дітей, про яких внесені дані в ЕСОЗ, склала 259 895.

У 2022 році пологів в Україні було 190 393, кількість народжених дітей, дані про яких внесені в ЕСОЗ - 192 691.

Даних про те, скільки українок народили за кордоном після 24.02.2022, немає.

МОЗ, НСЗУ, народжуваність
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