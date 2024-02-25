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Марченко: В рамках програми Ukraine Facility у 2024 році розраховуємо отримати EUR16 млрд

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Україна 2024 року розраховує отримати EUR16 млрд ($17,34 млрд за поточним курсом) бюджетної підтримки від Європейського Союзу в рамках програми Ukraine Facility за загального планованого обсягу зовнішнього фінансування, закладеного в держбюджеті, $37 млрд, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Цього року ми плануємо отримати EUR16 млрд (на фінансування дефіциту держбюджету) і, крім того, передбачено EUR2 млрд - це інвестиційні кошти, які спрямовуються на капітальні інвестиції", -- сказав він в ефірі національного телемарафону.

Раніше Марченко говорив, що Україна розраховує отримати 2024 року від ЄС до бюджету EUR18 млрд у рамках Ukraine Facility сумарним обсягом EUR50 млрд на 2024-2027 роки.

Нинішній план, як уточнив міністр фінансів, передбачає виділення на фінансування держбюджету ще EUR12 млрд у 2025 році.

Згідно зі схваленою ЄС структурою Ukraine Facility, з EUR50 млрд на макрофінансову підтримку України передбачено EUR33 млрд кредитів, тоді як решта EUR17 млрд - це гранти на відновлення, інвестиції та технічну допомогу.

Марченко визнав, що в січні-лютому за відсутності достатньої зовнішньої фінансової допомоги бюджет зазнає проблем із фінансуванням видатків, які поки що не відчувають громадяни.

Водночас, за його словами, у березні очікуються перші EUR4,5 млрд від ЄС, $1,5 млрд позики на розвиток (DPL) Світового банку, а також до $900 млн четвертого траншу від МВФ за програмою EFF.

"Думаю, що безболісно можемо пройти перше півріччя, тому що є вже чіткі розрахунки на європейську допомогу", -- сказав міністр фінансів.

Він вважає, що необхідні рішення США про підтримку України буде ухвалено, і сумарно бюджетний план зовнішнього фінансування в $37 млрд буде виконано.

"Ми отримали всі необхідні запевнення адміністрації (США), що рішення будуть прийняті. Якщо будуть складнощі, будемо звертатися до країн, які дали запевнення щодо програми МВФ, і говорити з ними щодо збільшення їхнього пакету, їхньої частини збільшення допомоги Україні", -- зазначив Марченко.

Він нагадав, що, як і раніше, зовнішня підтримка забезпечує 50% витрат держбюджету, тоді як внутрішні доходи і запозичення - інші 50%, які йдуть на військові потреби.

Міністр фінансів ухилився від відповіді на пряме запитання, чи є можливість профінансувати збільшення виплат солдатам на першій лінії до 200 тис. грн, про що йшлося цього тижня після зустрічі президента Володимира Зеленського з фракцією "Слуга народу".

"Ми завжди шукаємо можливості: у 2022 році кілька разів збільшували бюджет, у 2023 тричі збільшували. Це залежить від внутрішніх можливостей для реалізації цих планів. Робимо все можливе, щоб ці кошти в нас були. Тому всі видатки, які вимагатимуть наші військові, ми будемо шукати", -- сказав Марченко.

Глава Мінфіну нагадав, що 2022 року зовнішнє фінансування становило $31 млрд, а 2023 року воно зросло до $42 млрд.

Марченко
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