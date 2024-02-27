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У Швеції вимагають негайного рішення щодо поставок винищувачів Gripen в Україну

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Лідер шведської партії "Центр" Мухаррем Демірок хоче негайного рішення з приводу поставок країною винищувачів Gripen в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aftonbladet.

До цих вимог також частково приєдналися представники "Соціал-демократичної робітничої партії". Демірок очікує від прем'єра Швеції рішень з приводу поставок літаків уже сьогодні.

Видання зазначає, що "Центр" уже давно наполягає на відправленні літаків до України, ще до того, як Швеція буде прийнята в НАТО.

Усі опозиційні партії зайняли позитивну позицію, окрім соціал-демократів із застереженням, що Швеція спершу має вступити до НАТО. Про це заявила лідерка партії Магдалена Андерссон у своїй промові на площі Сергеля в Стокгольмі цими вихідними на демонстрації на підтримку України.

Послання уряду і прем'єр-міністра Ульфа Крістерссона полягало в тому, що вони займуть таку позицію з питання поставок літаків тільки після вступу в НАТО.

"Якщо ми щось і знаємо про Україну, то це те, що панування в повітрі означатиме все для просування фронту", - сказав Мухаррем Демірок.

У Повітряних силах Швеції провели перевірку, чи може країна відправити літаки Україні, але висновки були засекречені.

Демірок сказав, що виробник Saab Jas відкрито заявив, що компанія має низку готових корпусів, а це означає, що можна відносно швидко замінити літаки, які можливо відправлять в Україну.

Gripen, Демірок
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