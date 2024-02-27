Центр протидії дезінформації (ЦПД) спростував фейк російської пропаганди про нібито підготовку до здачі Харкова. Цей "вкид" – інформаційно-психологічна операція ворога.
Про це йдеться в повідомленні ЦПД.
Так, ворожі Telegram-канали вкотре поширюють інформацію про те, що керівництво Харкова готується "втікати" з міста. За словами російських пропагандистів, про це свідчить виділення коштів на ремонт доріг у районі Люботина та Коротича.
"Повідомлення про буцімто "втечу" міської адміністрації з Харкова не відповідають дійсності та є інформаційно-психологічною операцією ворога, яка має на меті деморалізувати суспільство та посіяти панічні настрої", – йдеться в повідомленні.
ЦПД зазначає, що за словами заступника голови ГУР МО Вадима Скібіцького, нині окупанти не мають достатньо сил та засобів, щоб почати потужну наступальну операцію на західному (Харків, Суми, Чернігів, Київська область) стратегічному напрямку.
Крім того, пресофіцер командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомив, що північний кордон постійно укріплюється, а кількість російських військ, які стоять на північному кордоні, відслідковується.
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