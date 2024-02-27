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Аналітик: Морський коридор за останні місяці забезпечує обсяги експорту майже на довоєнному рівні

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росія усвідомлює важливість аграрного сектора для економіки України, тому прагне завдати максимальної шкоди, знищуючи зерносховища та іншу вітчизняну сільськогосподарську інфраструктуру, блокуючи аграрний експорт, а іноді взагалі крадучи українське зерно, видаючи його потім за своє.

Про це йдеться в матеріалі "Апострофа".

За словами аналітика Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Романа Нейтера, втрати вітчизняної аграрної галузі після вторгнення можна умовно поділити на дві категорії – це втрата фізичних активів та недоотриманий прибуток.

У першому випадку йдеться про збитки внаслідок безпосереднього знищення матеріальних цінностей - елеваторів, сільськогосподарської техніки, зерна тощо. Експерт оцінює такі збитки у 10,3 мільярда доларів. Тоді як недоотриманий дохід українських аграріїв - у 69,8 мільярда доларів.

"Ці цифри враховують втрати через неможливість обробляти землю на територіях, які потрапили під окупацію, а також на прифронтових територіях, замінованих і забруднених вибухонебезпечними предметами. За оцінками, в результаті російського вторгнення Україна втратила 20-25% орних земель. В цю цифру (69,8 мільярда доларів, - "Апостроф") входять і втрати вітчизняних виробників через зниження цін на внутрішньому ринку, яке сталося через неможливість експортувати урожай", – пояснює аналітик.

Тим не менш, попри труднощі, в агросекторі не відбулося масового банкрутства підприємств. І протягом двох років фермерам вдавалося забезпечувати продовольчу безпеку країни і навіть надсилати свою продукцію на експорт.

"Морський коридор за останні місяці забезпечує обсяги експорту майже на довоєнному рівні - 5-6 мільйонів тонн на місяць, що дає можливість вивезти більшу частину майбутнього врожаю. Щоправда, вартість транспортування ним все ще вища, ніж раніше, але вона поступово знижується", - зауважив експерт.

Крім того, існують можливості для експорту суходолом, через західний кордон. Попри те, що в такий спосіб вивезти можна значно менше, ніж морем, він серйозно допоміг під час блокади моря у перші місяці після повномасштабного вторгнення РФ.

Проте останнім часом український кордон блокують польські фермери, які не пропускають у Польщу українську агропродукцію. Іноді справа доходить до відвертого варварства, як у випадках із висипаним зерном із фур та залізничних вагонів.

аграрії
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