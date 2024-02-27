Аналітик: Морський коридор за останні місяці забезпечує обсяги експорту майже на довоєнному рівні

росія усвідомлює важливість аграрного сектора для економіки України, тому прагне завдати максимальної шкоди, знищуючи зерносховища та іншу вітчизняну сільськогосподарську інфраструктуру, блокуючи аграрний експорт, а іноді взагалі крадучи українське зерно, видаючи його потім за своє.

Про це йдеться в матеріалі "Апострофа".

За словами аналітика Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Романа Нейтера, втрати вітчизняної аграрної галузі після вторгнення можна умовно поділити на дві категорії – це втрата фізичних активів та недоотриманий прибуток.

У першому випадку йдеться про збитки внаслідок безпосереднього знищення матеріальних цінностей - елеваторів, сільськогосподарської техніки, зерна тощо. Експерт оцінює такі збитки у 10,3 мільярда доларів. Тоді як недоотриманий дохід українських аграріїв - у 69,8 мільярда доларів.

"Ці цифри враховують втрати через неможливість обробляти землю на територіях, які потрапили під окупацію, а також на прифронтових територіях, замінованих і забруднених вибухонебезпечними предметами. За оцінками, в результаті російського вторгнення Україна втратила 20-25% орних земель. В цю цифру (69,8 мільярда доларів, - "Апостроф") входять і втрати вітчизняних виробників через зниження цін на внутрішньому ринку, яке сталося через неможливість експортувати урожай", – пояснює аналітик.

Тим не менш, попри труднощі, в агросекторі не відбулося масового банкрутства підприємств. І протягом двох років фермерам вдавалося забезпечувати продовольчу безпеку країни і навіть надсилати свою продукцію на експорт.

"Морський коридор за останні місяці забезпечує обсяги експорту майже на довоєнному рівні - 5-6 мільйонів тонн на місяць, що дає можливість вивезти більшу частину майбутнього врожаю. Щоправда, вартість транспортування ним все ще вища, ніж раніше, але вона поступово знижується", - зауважив експерт.

Крім того, існують можливості для експорту суходолом, через західний кордон. Попри те, що в такий спосіб вивезти можна значно менше, ніж морем, він серйозно допоміг під час блокади моря у перші місяці після повномасштабного вторгнення РФ.

Проте останнім часом український кордон блокують польські фермери, які не пропускають у Польщу українську агропродукцію. Іноді справа доходить до відвертого варварства, як у випадках із висипаним зерном із фур та залізничних вагонів.