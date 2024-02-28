ЦНС: Влада рф використовує депортованих українців для створення напруги серед росіян

росіяни використовують депортованих до рф українців для створення напруги серед росіян, пише Центр національного спротиву.

"Головним завданням кремля в цій війні є знищення українців або фізично, або шляхом асимілювання. В цій парадигмі жоден з українців не має гарантії щодо майбутнього, адже кремлю не важливі політичні вподобання наших співвітчизників й їх вибір сторони", – пишуть у спротиві.

росія використовує українців, які виїхали до рф, для створення напруги серед росіян. Так, "на рф українці легко стають “диверсантами” та “терористами” для виконання фсб плану з затримань".

У ЦНС наголошують, виїзд на територію росії для українця не є гарантією безпеки, адже робить його автоматично бранцем кремля.