Мензул: З російських загарбників, які були поряд з Чорнобильською АЕС, ніхто не вижив

З російських загарбників, які були у Рудому лісі поряд з Чорнобильською атомною електростанцією, ніхто не вижив. Про це заявив Олександр Мензул, міський голова Вараша, що поряд з Рівненською атомною електростанцією, в інтерв'ю Укрінформу. У коментарі LIGA.net представник воєнної розвідки Андрій Юсов повідомив, що ця інформація уточнюється.
"Ще можна згадати, як окопувалися безграмотні орки у Чорнобильській зоні (У радіоактивному Рудому лісі. – Ред.). Я знаю це місце, там можна перебувати лічені хвилини. До речі, з наших каналів ми отримали інформацію, що з російських вояк, які там були, ніхто не вижив", – заявив Мензул.
Представник Головного управління розвідки повідомив LIGA.net, що інформація про загибель всіх окупантів, котрі окопувалися у Рудому лісі, уточнюється.
російські окупанти захопили Чорнобильську атомну електростанцію ще 24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабного нападу росії на Україну. 31 березня вони залишили територію АЕС і вирушили в бік Білорусі.
Енергоатом повідомляв, що окупанти рили окопи в радіоактивному ґрунті. Агенція Reuters писала, що загарбники пересувалися без засобів захисту Рудим лісом. Також є відео, на якому зафіксовано окопи загарбників там.
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