Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Мензул: З російських загарбників, які були поряд з Чорнобильською АЕС, ніхто не вижив

110

З російських загарбників, які були у Рудому лісі поряд з Чорнобильською атомною електростанцією, ніхто не вижив. Про це заявив Олександр Мензул, міський голова Вараша, що поряд з Рівненською атомною електростанцією, в інтерв'ю Укрінформу. У коментарі LIGA.net представник воєнної розвідки Андрій Юсов повідомив, що ця інформація уточнюється.

"Ще можна згадати, як окопувалися безграмотні орки у Чорнобильській зоні (У радіоактивному Рудому лісі. – Ред.). Я знаю це місце, там можна перебувати лічені хвилини. До речі, з наших каналів ми отримали інформацію, що з російських вояк, які там були, ніхто не вижив", – заявив Мензул.

Представник Головного управління розвідки повідомив LIGA.net, що інформація про загибель всіх окупантів, котрі окопувалися у Рудому лісі, уточнюється.

російські окупанти захопили Чорнобильську атомну електростанцію ще 24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабного нападу росії на Україну. 31 березня вони залишили територію АЕС і вирушили в бік Білорусі.

Енергоатом повідомляв, що окупанти рили окопи в радіоактивному ґрунті. Агенція Reuters писала, що загарбники пересувалися без засобів захисту Рудим лісом. Також є відео, на якому зафіксовано окопи загарбників там.

Юсов, Мензул
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 1 марта 2024
Четверг, 29 февраля 2024
Среда, 28 февраля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023