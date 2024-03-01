Гвоздяр: З Початку 2024 року українські виробники виготовили приблизно 200 тисяч FPV-дронів

У січні-лютому 2024 року українські виробники виготовили приблизно 200 тисяч FPV-дронів.

Такими даними поділилася заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр у коментарі Forbes Ukraine.

«Президент говорив про один мільйон дронів – наші потужності вже дозволяють виготовити стільки, і навіть більше», – стверджує чиновниця.

Вона додала, що цього року загальні виробничі потужності у цій сфері досягнуть рівня 2 мільйонів безпілотників різних типів.

Гвоздяр також зазначила, що зараз в Україні розробляють FPV-дрони типу «крило» та легкі розвідувальні дрони, які є аналогом відомих квадрокоптерів Mavic.