Розвідка Британії: Кількість російських втрат у лютому стала найвищою від початку повномасштабної агресії

У лютому поточного року середньодобова кількість російських втрат становила 983 людини на день, що є найвищим показником від початку повномасштабної агресії рф, повідомляють у британській розвідці.
"Середньодобова кількість російських втрат (убитих і поранених) в Україні протягом лютого 2024 року була найвищою від початку війни і становила 983 особи на день. Збільшення середньодобового показника майже напевно відображає прихильність росії до масових і затяжних бойових дій", - йдеться у звіті, опублікованому в неділю в соціальній мережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.
Зазначається, що "хоча з точки зору людських життів це дорогий захід, його результат посилив тиск на позиції України по всій лінії фронту".
Водночас у британській розвідці вказують, що втрати рф під час війни в Україні, ймовірно, становили більше ніж 355 тис. осіб убитими і пораненими.
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