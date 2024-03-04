Юсов: Україні вдалося налагодити виробництво броньованої техніки, аналогічної американським "Хамві"

Україні вдалося налагодити виробництво броньованої техніки, аналогічної американським машинам HMMWV ("Хамві") та International MaxxPro, а також бронетранспортерам M113.

Відповідну заяву представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Юсов зробив в ефірі телемарафону.

Можливість виробляти техніку, аналогічну західній, Юсов назвав "дивовижною історією", оскільки українські інженери змогли на місцях відновити з наявних матеріалів або з уже не придатної техніки.

У деяких випадках для виробництва техніки використовувалися частини корпусу або окремі агрегати, зокрема й елементи застарілої радянської техніки.

"Це все йде в хід, це все вже працює, це все вже використовується в бойових умовах", - сказав Юсов.

Представник ГУР додав, що техніка отримала назви "Лис", "Сікач" та "Характерник".

Він підкреслив, що два останні вже застосовувалися українськими військовими для ліквідації диверсійних груп окупантів на сході країни.